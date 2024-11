Karine Vanasse présente son amoureux

Karine Vanasse est très discrète sur sa vie personnelle, mais, ce jeudi, elle a partagé sur ses réseaux sociaux l'identité de son nouveau conjoint.

Il s'agit de Guillaume Duranceau-Thibert, mieux connu sous le nom de Guillaume sans destination.

« Nos cheveux ont eu le temps d’être longs, courts et longs encore, les saisons ont eu le temps de se succéder et de revenir nous envelopper… pendant que nous on prenait soin de laisser nos coeurs s’ouvrir et se lier, protégés.

“Dans la plus belle des rivieres

Dans le plus grand des remous” », écrit l'actrice.

Globe-trotter, il présente ses récits de voyage sur ses réseaux sociaux. Il a également été collaborateur à plusieurs émissions, dont Salut Bonjour.

Voyez des images du couple heureux ci-dessous.

Plusieurs personnalités publiques ont réagi à l'annonce de Karine Vanasse, dont Josélito Michaud, qui écrit : « Je vous connais tous les deux et vous êtes tellement beaux ensemble! Vous est deux belles personnes !!! »

Longue vie à ce couple inspirant!