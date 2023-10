Privé de son rôle de beau-père à la suite d’une rupture, Nicolas se réfugie dans son patelin natal et retrouve son frère Maxime et ses amis du secondaire Yann, Minh et Alex, afin de naviguer avec eux cette nouvelle vie où la paternité est laissée en plan. Entouré de ces derniers et de Raphaëlle, Claudie, Marie, Sabrina, Mia et Ariane, Nicolas trouve l’écoute et le réconfort qui lui permettront d’entamer le prochain chapitre de sa vie.





Bellefleur est une série qui parle des hommes bons, dévoués, qui ont du cœur et qui ne craignent pas de s’impliquer et de s’investir. Des jeunes pères, des amants, des hommes qui pleurent de beauté et des amis, qui sont parfois imparfaits, mais qui entretiennent un regard bienveillant sur le monde, même quand c’est difficile, même quand tout change vite. Un monde où ils se doivent d’être solidaires, vulnérables et inspirants.