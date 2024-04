Guillaume Laurin, Maxime de Cotret, Marc-André Grondin, Guillaume Cyr, Jean Bùi, Sarah-Jeanne Labrosse, Marilyn Castonguay, Nathalie Doummar, Florence Blain Mbaye, Charlotte Aubin et Sarah-Maude Beauchesne. En voulez-vous du talent à l'écran? En voici, en voilà.

Dans Bellefleur, on rencontre Nicolas Bellefleur, qui retrouve son frère et son groupe d'amis du secondaire dans sa ville natale après une séparation douloureuse. C'est d'une relation dont il doit faire le deuil, mais aussi de sa paternité, alors qu'il perd par la bande son rôle de beau-papa. Dans Bellefleur, on accède à la réalité de cinq hommes et de leurs vies personnelles, dans leur intimité et leurs enjeux respectifs. Dix épisodes d'amitié, d’écoute et de réconfort. Oui, c'est une histoire de masculinité saine et positive. Une histoire ordinaire, comme il y en a plein, mais une histoire qui s'annonce pleine de sensibilité et d'humour. Une histoire féministe. Voyez la bande-annonce en entête de cet article.

Il faut dire que l'idéatrice, Sarah-Maude Beauchesne, a le tour avec la fiction intelligente... Cette fois, le script est écrit conjointement avec son partenaire de vie, Nicola Morel. Lisez ce que le coauteur avait à dire sur le projet.

Une visite sur le plateau de tournage nous aura permis de nous entretenir brièvement avec quelques membres de la distribution, qui ont tous porté les réflexions de la série dans leur vie personnelle. C'est le cas pour celui qui se plonge dans le rôle principal, Guillaume Laurin. Il nous glissait quelques mots concernant cette fameuse "bromance", qui est abordée positivement dans les épisodes.

« Des amitiés entre gars, j'en ai beaucoup dans ma vie. Et je pense que dans les dernières années, on a tellement abordé la masculinité toxique suite au mouvement MeToo, je pense que c'était tout à fait nécessaire. Moi-même, étant un gars, je me suis toujours demandé c'était quoi ma position dans tout ça. Et c'est comme si, là, soudainement, les gars, je dirais qu'ils avaient peut-être des relations un peu plus saines entre eux. Moi, je sentais clairement qu'il y avait des projets qui me parlaient moins que d'autres depuis quelque temps à cause que je trouvais qu'on abordait la masculinité comme il fallait, mais de façon très sombre. Alors là, d'aborder ces relations masculines là avec la lumière et avec la bienveillance et de l'écoute, je trouve que ça fait du bien. Et que Sarah-Maude ait décidé d'aborder ça, moi, j'ai trouvé ça surprenant et stimulant. (...)Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de douceur entre les gars. Puis moi, ça fait partie full de ma vie, ça. Et je trouve ça super intéressant qu'on le mette à l'écran. »

Le personnage qu'interprète Maxime de Cotret, Maxime (beau hasard!) quant à lui, découvre la paternité. Pour le comédien, « aller puiser dans des zones émotives comme la paternité, pour moi, c'est quand même confrontant. J'ai 40 ans, mais est-ce que ça va m'arriver, ça, un jour? Est-ce que j'ai la place pour ça dans ma vie? »

Plus encore, il souligne que ces discours, à la télé, rendent légitime l'expérience des hommes, qui n'osent pas toujours parler de leurs émotions. « Oui, ce personnage-là m'amène à me poser des questions dans mon intimité, mais je me dis que pour avoir plein d'amis dans mon entourage qui ont des enfants et qui traversent cette étape-là dans une vie, je trouve ça beau. Et de plus en plus, je le vois, ce discours-là, entre mes amis hommes, puis je me dis, "hey, ils en ont des questions, qui ont besoin d'être entendues". Ils ont besoin d'être écoutés. Puis je pense que c'est à ce niveau-là où le pari est réussi, qu'on a le droit de poser ces questions-là, on a le droit d'être insécures, on a le droit... Il faut en parler. » Oui, oui et re-oui!

Une série que nous sommes impatients de découvrir sur Crave, dès le 16 mai prochain.