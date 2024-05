Sarah-Jeanne Labrosse a tourné cette série enceinte de 37 semaines

Dans la nouvelle série Bellefleur, Sarah-Jeanne Labrosse tient le rôle de Claudie, la belle-sœur de Nicolas Bellefleur (Guillaume Laurin), le personnage-titre. Elle campe une femme forte et intègre, une médecin travaillante et honnête, enceinte jusqu'aux oreilles. Ses répliques nous ont arraché quelques rires dès les premiers épisodes.

Si l'animatrice et comédienne avait joué quelques fois des grossesses à la télé, cette fois, c'est bel et bien son véritable ventre, un ventre de femme qui porte la vie, tel qu'il était, que l'on retrouve à l'écran.

On s'est entretenu avec la comédienne, qui a incarné ce rôle tout en honorant son corps dans le processus.

« Je trouve que ça paraît vraiment dans mon visage, puis je trouve ça hot parce que c'est rare! D'habitude, les filles qui jouent des femmes enceintes, on leur fait juste mettre une bedaine. Elles ne sont pas enflées, elles ne sont pas fatiguées... »

Il faudrait commencer à prendre des femmes enceintes pour jouer des femmes enceintes, parce que ce n'est pas pareil. Physiquement, tu le vois, ce n'est pas pareil.

L'expérience fut toutefois loin d'être reposante pour la comédienne, dont le premier-né, le petit Lawrence, n'était âgé alors que d'un an et demi. Rappelons que son conjoint, Marc-André Grondin, s'approprie lui aussi avec brio l'un des amis du groupe si attachant, formant la distribution principale de Bellefleur. On vous résume par ailleurs notre avis sur la série dans ce texte. Le comédien nous disait quant à lui qu'avec sa tendre moitié, ils essaient de travailler le moins possible en même temps, afin de pouvoir consacrer successivement du temps à la famille.

« On finissait toujours à minuit, une heure du matin. J'étais scrap, mais j'aime ça! », s'exclamait Sarah-Jeanne, nous accordant que ce détail apporte beaucoup de crédibilité à la condition physique du personnage.

« J'étais à 36-37 semaines et j'ai accouché une semaine après que j'ai fini! »

Un projet dont la talentueuse interprète se souviendra assurément longtemps!

Bellefleur, une série à voir absolument sur la plateforme Crave dès le 16 mai!