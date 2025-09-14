Top des plus beaux looks des Gémeaux 2025

Ce dimanche 14 septembre avait lieu la 40e édition du gala des Prix Gémeaux.

Parmi les personnalités féminines qui se sont démarquées sur le tapis rouge, on note Karine Vanasse, Evelyne Brochu, Mylène St-Sauveur et Penande Estime.

Du côté des hommes, Claude Legault et Éric Bruneau ont fait tourner les têtes dans le hall de la Place des Arts.

Véronique Cloutier anime la 40e cérémonie des Gémeaux.

Voyez nos tenues préférées dans la galerie ci-dessous.