Hélène Bourgeois Leclerc revient au jeu dans une série que vous aimez beaucoup

Depuis quelques jours, nous voyons apparaître sur les réseaux sociaux des photos d'Hélène Bourgeois Leclerc avec Véronique Cloutier et Christine Beaulieu sur le plateau de la comédie L'oeil du cyclone. Voyez-en une au bas de l'article.

Croisée au lancement de la programmation 2024-2025 de Télé-Québec, l'actrice nous a parlé de ce nouveau rôle à la télé.

« Je joue une amie de longue date d'Éliane et Isabelle. C'est une amie du Cégep. On se revoit dans le cadre de retrouvailles et je reviens un peu dans le portrait. C'est tout ce que je dirai, mais c'est vraiment le fun », nous confie-t-elle.

Sans vouloir trop nous en dire, elle ajoute que son personnage risque de faire des vagues.

Hélène Bourgeois Leclerc avoue être emballée de jouer avec Véronique Cloutier et Christine Beaulieu : « Véro, c'est ma chum. Christine, je ne la connaissais pas tant. On s'est croisées sur District 31, à un moment donné. C'est une comédienne que j'admire, que je trouve vraiment très bonne. C'est une femme que j'aime, que je connais un peu, dans la mesure où ce sont tous des amis de KOTV. C'est du monde avec qui j'ai fait du Bye Bye. Il y a comme un petit retour à la maison. Ça me fait du bien ».

Rappelons que nous n'avions pas vu Hélène Bourgeois Leclerc dans un rôle de fiction à la télé depuis Toute la vie. Ces dernières années, c'est l'animation qui l'occupe. Elle a tenu la barre de la compétition culinaire Le restaurant, et, bientôt, on pourra la voir à l'animation de Donner l'goût, une émission dans laquelle elle sillonnera le Québec pour entendre des chefs partager leur héritage, leurs histoires et leurs recettes.

Les tournages de la 5e saison de L'oeil du cyclone sont en cours. Rappelons aussi qu'un film inspiré de la vie de ces personnages attachants est aussi au menu. Plus de détails ici.