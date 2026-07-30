Retour à l'accueil
Rechercher...
Connexion
Accueil
Actualités
Télé, Stars, etc.
Séries
et télé
Concours
Passer
10
Publicité
Partager
Nathalie Simard
Chanteuse
Animatrice
Comédienne
Suivi
Aime
Visionner les images de Nathalie Simard
Ouvrir
En voir plus
Aperçu
Personnages et oeuvres
Actualités
Photos
Aperçu
Oeuvres (13)
Voir tout
Sortez-moi d'ici... mais pas tout de suite
2023 - Aujourd'hui
Animatrice
En cours
Sortez-moi d'ici
2023 - Aujourd'hui
Candidate
En cours
Indéfendable
2022 - Aujourd'hui
Comédienne
Nancy St-Onge (2026)
En cours
Prix et distinctions
Voir tout
Gala MetroStar
1989
Artiste préféré homme ou femme - Émissions jeunesse
Dans l'actualité
Voir tout
Télé
Bonne nouvelle pour l'émission
Du Québec au ventre
Thursday, July 30, 2026 10:20 AM
Stars
Nathalie Simard pose avec sa fille sur un tapis rouge
Thursday, July 16, 2026 6:00 PM
Télé
Peut-on envisager le retour de
Du Québec au ventre
pour une 2e saison?
Monday, July 13, 2026 12:00 PM
Stars
Nathalie Simard passe un message important à ses abonnés sur les réseaux sociaux
Tuesday, July 7, 2026 6:00 PM
Télé
Du Québec au ventre
: Les téléspectateurs émettent un souhait à la production
Saturday, July 4, 2026 4:00 PM
Télé
Photos : Voici ce qui vous attend dans le dernier épisode de
L'Effet Lara
Thursday, May 14, 2026 10:20 AM
Télé
Voici ce qu'ont pensé les téléspectateurs de la nouvelle émission de Nathalie Simard
Sunday, May 3, 2026 11:00 AM
Télé
Vidéo : Mélissa Bédard éclate en sanglot dans le prochain épisode de
L'effet Lara
Wednesday, April 22, 2026 12:00 PM
Télé
Voici ce que les téléspectateurs ont pensé de
L'effet Lara
Wednesday, April 15, 2026 3:00 PM
Télé
L'Effet Lara
: Votre dose printanière de soleil et de musique
Friday, April 10, 2026 12:50 PM
Télé
Découvrez les premières images envoûtantes de la nouvelle émission de Nathalie Simard
Saturday, March 21, 2026 4:30 PM
Télé
Découvrez la bande-annonce de ce qui occupera vos dimanches soirs ce printemps
Friday, March 20, 2026 10:30 AM
Stars
Nathalie Simard en deuil
Thursday, March 5, 2026 6:00 PM
Télé
L'arrivée de Nathalie Simard dans
Indéfendable
divise la toile
Sunday, February 15, 2026 8:00 AM
Télé
Voici quand Nathalie Simard arrivera dans
Indéfendable
Wednesday, February 4, 2026 8:00 PM
Suivant
Précédent
En collaboration avec
Signaler une erreur
Informations complémentaires
Abonnez-vous à notre infolettre
Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.
Prénom
Adresse courriel
Je m'abonne
Aimez-nous sur Facebook
Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com
quijouequi.com
bizzmedia.ca
PAR
Suivez-nous!
Facebook
Threads
Instagram
Infolettre
À propos de Showbizz.net
Contactez-nous
Politique de confidentialité
Conditions d'utilisation
Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par
Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c