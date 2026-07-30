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Bonne nouvelle pour l'émission Du Québec au ventre

Beaucoup de téléspectateurs seront ravis!

Nathalie Simard
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

TVA a annoncé ce jeudi que l'émission printanière Du Québec au ventre aurait sa deuxième saison tant espérée par les téléspectateurs.

Nathalie Simard sera de retour à l'animation. Elle repartira bientôt à la rencontre des producteurs qui nourrissent le Québec.

Comme lors de la première mouture, un artiste invité accompagnera la chanteuse sur une ferme afin de découvrir un produit vedette. Guidés par les producteurs, ils participent aux tâches quotidiennes et en apprennent davantage sur les réalités du métier, ainsi que sur les aliments qu'ils consomment. L'émission met de l'avant des rencontres authentiques et l'agriculture locale.

L'identité des nouveaux invités n'a pas encore été révélée.

Les dix nouveaux épisodes de 30 minutes, produits par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, seront diffusés à TVA au printemps prochain.

Rappelons que Du Québec au ventre a remplacé l'émission Arrive en campagne de Bob le Chef.

Nathalie Simard a récemment foulé un tapis rouge avec sa grande fille. Voyez la photo ici.

Mentionné dans cet article

Du Québec au ventre
Du Québec au ventre
2026
Photo de Nathalie Simard
Nathalie Simard

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