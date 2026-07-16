Nathalie Simard pose avec sa fille sur un tapis rouge

Ce mercredi avait lieu la grande première du nouveau spectacle du Cirque du soleil, Paradis perdus.

Dans cette nouvelle expérience multi-sensorielle, la formation circassienne rend hommage à l'oeuvre du grand Jean Leloup. À travers des acrobaties de haut calibre, le public est invité à entrer dans l'univers de l'auteur-compositeur-interprète, qui voit son répertoire ainsi célébré. Le chanteur était également présent pour assister à l'événement. Découvrez une photo ici.

Pour l'occasion, plusieurs personnalités québécoises ont foulé le tapis rouge de la première, qui se tenait à l'amphithéâtre extérieur Cogeco de Trois-Rivières. Parmi les vedettes qui se sont déplacées, citons notamment Jean-Philippe Dion, Anick Dumontet et Cathy Gauthier.

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De ces nombreux invités de la soirée figuraient également Nathalie Simard et sa fille, Ève Simard. Les deux ont défilé bras dessus, bras dessous, attirant tous les regards, dans une rare apparition publique. Ève portait une subtile robe noire à bretelles, tandis que sa populaire maman était vêtue d'un ensemble blanc, offrant un étonnant contraste pour le duo.

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