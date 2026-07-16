Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Stars

Nathalie Simard pose avec sa fille sur un tapis rouge

Elles sont ravissantes!

Image de l'article Nathalie Simard pose avec sa fille sur un tapis rouge
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Ce mercredi avait lieu la grande première du nouveau spectacle du Cirque du soleil, Paradis perdus.

Dans cette nouvelle expérience multi-sensorielle, la formation circassienne rend hommage à l'oeuvre du grand Jean Leloup. À travers des acrobaties de haut calibre, le public est invité à entrer dans l'univers de l'auteur-compositeur-interprète, qui voit son répertoire ainsi célébré. Le chanteur était également présent pour assister à l'événement. Découvrez une photo ici.

Pour l'occasion, plusieurs personnalités québécoises ont foulé le tapis rouge de la première, qui se tenait à l'amphithéâtre extérieur Cogeco de Trois-Rivières. Parmi les vedettes qui se sont déplacées, citons notamment Jean-Philippe Dion, Anick Dumontet et Cathy Gauthier.

Découvrez la galerie de photos complète ci-dessous.

De ces nombreux invités de la soirée figuraient également Nathalie Simard et sa fille, Ève Simard. Les deux ont défilé bras dessus, bras dessous, attirant tous les regards, dans une rare apparition publique. Ève portait une subtile robe noire à bretelles, tandis que sa populaire maman était vêtue d'un ensemble blanc, offrant un étonnant contraste pour le duo.

Vous pouvez voir une photo ci-dessous.

Le spectacle Paradis perdus - Hommage à Jean Leloup est présenté à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières du 15 juillet au 15 août 2026. Il est possible de se procurer des billets ici.

Photos de la première de « Paradis perdus »

1/142
Photos de la première de « Paradis perdus »
Sur la photo : Pierre-Luc Brillant et Isabelle Blais© Patrick Lamarche
2/142
Photos de la première de « Paradis perdus »
Sur la photo : Pierre-Luc Brillant et Isabelle Blais© Patrick Lamarche
3/142
Photos de la première de « Paradis perdus »
© Patrick Lamarche
4/142
Photos de la première de « Paradis perdus »
© Patrick Lamarche

Mentionné dans cet article

Photo de Nathalie Simard
Nathalie Simard
Photo de Ève Simard
Ève Simard

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c