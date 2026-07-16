Jean Leloup fait une rare apparition publique

Au sein du répertoire artistique québécois, rares sont les personnalités qui réussissent à conserver une grande popularité auprès du public, tout en conservant une certaine aura de mystère. De ce nombre figure assurément Jean Leloup, que nous n'avions plus vu depuis de nombreuses années.

Pour la première en 10 ans, Jean Leloup a ainsi foulé les planches d'une scène devant public ce mercredi, à l'occasion d'un événement très spécial. En effet, du 15 juillet au 15 août se tient à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières un spectacle dédié à l'oeuvre de l'auteur-compositeur-interprète de 65 ans. Dans « Paradis Perdus - Hommage à Jean Leloup », les artistes du Cirque du Soleil rendent hommage au répertoire musical du populaire chanteur, dans une prémisse qui semble tout droit tirée de son univers unique.

« Une silhouette mystérieuse aux allures de roi mystique. Une forêt hallucinée. L'Enfant-fou mène sa horde de Perdus dans une grande procession vers le Dôme. Dans ce royaume étrange, au cœur de la forêt, marginaux et créatures de la nuit ont trouvé refuge… et donnent vie à un monde aussi troublant que fascinant. »

Les acrobaties sont directement taillées sur les paroles incisives et saisissantes de Leloup, dans une proposition qui rend hommage à sa renommée de la plus belle façon.

En outre, pour la grande première du spectacle, Jean Leloup s'est présenté sur les planches de l'amphithéâtre, tout sourire, saluant un à un les artistes de Cirque. Quel bonheur de le revoir!

Vous pouvez voir la photo en question ci-dessous.

Un peu plus tôt cette semaine, Jean Leloup est également apparu auprès de quelques médias, où il s'est entre autres exprimé sur sa pause de la scène et les projets qui l'occupent actuellement. Si la scène ne lui manque pas, l'interprète de « Paradis City » a affirmé avoir profité des dernières années pour parfaire ses connaissances musicales et composer de nouvelles chansons. On a hâte de découvrir ses prochains projets!