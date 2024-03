Bob le chef quitte la ville avec nos urbains pour découvrir des productions agricoles. Séjournant deux jours dans une ferme, nos citadins en apprendront davantage sur leur alimentation à travers des découvertes et des défis. Guidés par leur « famille d’accueil » agricole, ils affrontent leurs peurs et vivent surtout beaucoup d’émotions et de plaisir. Naturellement, Bob le chef déploie aussi sa créativité de chef et prépare un plat inspiré de l’aliment vedette.