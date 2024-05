Des participants sont recherchés pour la 10e saison de cette émission animée par Bob le chef

Bonne nouvelle pour les télévores adeptes de gastronomie et de tourisme qui ont aimé la série Arrive en campagne : cette dernière revient pour une neuvième saison, et sa dixième est déjà en cours de planification.

Parmi les émissions qui ont le don de nous donner faim et de nous inspirer, cette série animée par Bob le Chef en fait grandement partie. L'animateur, accompagné d'une famille urbaine variant d'un épisode à l'autre, découvre dans chacune des diffusions une nouvelle facette de la vie agricole, dans les quatre coins du Québec. Avec les participants, ils s'initient ainsi aux tâches diverses qui doivent être accomplies sur la ferme et mettent la main à la pâte tous ensemble. Un concept qui nous permet d'en apprendre plus sur la réalité rurale, mais aussi d'assister à la naissance d'amitiés spontanées (oui, ça fait de la bonne télé authentique!).

Le gastronome de renommée profite de chaque visite pour préparer un plat unique, inspiré de la spécialité de la ferme et d'un aliment vedette. À la fin de l'épisode, tous se rassemblent pour savourer la création de Bob et échanger sur leurs impressions.

Sur les médias sociaux, le public n'avait que d’éloges concernant l'émission!

« Très contente de retrouver Bob le chef dans cette excellente émission »

« Superbe émission pour parler d'agriculture autrement en valorisant les gens de la terre, bravo! »

« Ho oui pour y avoir participé l'an passé et regarder les autres endroits a nous faire découvrir vraiment cool. »

D'ailleurs, l'émission en est déjà à préparer sa dixième saison. Comme les tournages auront lieu cet été, les formulaires d'inscription, ouverts à tous, sont déjà en ligne. Que votre famille, vos amis ou votre équipe de travail soient intéressés à participer à une expérience humaine et rassembleuse, tant que votre groupe est « urbain » et que vous êtes curieux d'en apprendre plus sur le monde agricole, c'est votre chance de passer à la télévision.

Suffit de cliquer ici pour trouver le lien d'inscription.

La nouvelle saison débute ce jeudi 9 mai à 19 h 30, sur TVA et TVA +