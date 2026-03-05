Nathalie Simard en deuil

Ce jeudi, c'est le Québec au grand complet qui perd l'un de ses auteurs-compositeurs-inteprètes les plus prolifiques. Âgé de 84 ans, Jacques Michel aura façonné le paysage musical à son image, avec plus de 300 compositions et plusieurs chansons ayant atteint le sommet des palmarès musicaux francophones.

Nathalie Simard, qui a su tisser une belle relation d'amitié et de proximité avec celui qu'elle considère comme son mentor, s'est exprimé en des termes très évocateurs, sur les réseaux sociaux. Elle lui rend un hommage senti, dans une publication rappelant qu'eux deux ont interprété en duo le classique « Amène-toi chez nous », en 2007 :

« 5 mars

Aujourd’hui est un grand jour…

un jour où je me sens profondément triste. Aujourd’hui, tu as choisi de partir vers l’au-delà. Tu vas énormément me manquer, mon cher ami. Dans ma vie, tu as été une figure si importante. Une figure paternelle, fraternelle à la fois.

Tu as été un mentor, un guide, toujours bienveillant, toujours juste. À travers tes conseils, à travers tes mots, tu as su m’accompagner. Tu as toujours su être présent… même lorsque je ne l’étais pas. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ton appui infini.

Aujourd’hui, tu as choisi de mettre un terme à cette souffrance, à cette maladie qui a grugé ton énergie pendant ces trois dernières années. Tu as choisi de quitter ce monde pour un monde meilleur. Un monde, je l’espère de tout cœur, où il n’y a plus de douleur. Oui, j’ai beaucoup de peine. Mon cœur est brisé. Mais, en même temps, je suis soulagée de savoir que tu ne souffres plus. »

Elle poursuit, en précisant toute la valeur du bagage culturel que Jacques Michel laisse, aux générations futures :

« Le Québec perd aujourd’hui l’un de ses grands auteurs, compositeurs et interprètes. Jacques, merci pour ce magnifique héritage que tu nous laisses : tes chansons, tes mots, ta pensée. Tu nous as offert des textes lumineux, comme Un nouveau jour va se lever. Aujourd’hui, pourtant, j’ai l’impression qu’un nouveau jour s’éteint. Mais je garde précieusement en moi une de tes chansons qui m’a profondément marquée : « Amène-toi chez nous ». Une chanson que j’ai eu le bonheur de reprendre avec toi, et dans laquelle j’ai toujours eu l’impression que tu me parlais directement. Tu m’avais confié que ce texte avait été écrit en 1969, l’année de ma naissance.

Bon voyage cher Jacques »

Nous souhaitons également transmettre nos sincères condoléances à sa femme Louise, ainsi qu'à la famille et amis affectés.

Nous souhaitons également transmettre nos sincères condoléances à sa femme Louise, ainsi qu'à la famille et amis affectés.