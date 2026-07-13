Peut-on envisager le retour de Du Québec au ventre pour une 2e saison?

Après dix saisons, l'émission Arrive en campagne, dans laquelle Bob le Chef prenait la route pour faire découvrir l’univers agricole aux citadins, a été remplacée par une nouvelle proposition : Du Québec au ventre.

Cet été, Nathalie Simard est allée à la rencontre des producteurs qui nourrissent la province. Un artiste invité accompagnait l’animatrice sur une ferme afin de découvrir un produit vedette. Guidés par les producteurs, ils participaient aux tâches quotidiennes et en apprenaient davantage sur les réalités du métier, ainsi que sur les aliments qu'ils consomment.

L'émission a connu un succès impressionnant sur les ondes de TVA. Ainsi, bien des téléspectateurs se sont demandé si elle pourrait être de retour l'an prochain.

« Je n’étais pas certain d’aimer le concept mais finalement c’est un gros OUI! J’espère que ça reviendra l’an prochain. »

« Passée trop vite ! À bientôt j'espère ! »

« J’espère tellement que cet émission soit de retour ! »

« J'espère vous revoir l'année prochaine »

« On souhaite le retour de cette émission. »

« On en veut encore que de bons moments merci 🥰👩 »

Nous avons demandé au producteur, Jean-Philippe Dion, s'il prévoyait poursuivre la récolte l'an prochain.

« Avec le succès de la première saison, on aimerait beaucoup ça! », nous répond-il.

Vu le contexte de la télé, il est difficile de planifier longtemps à l'avance. Par contre, dans une situation comme celle-ci, les tournages doivent absolument se faire l'été, donc un an avant la diffusion. Nous espérons que le tout se concrétise rapidement et que l'an prochain, nous puissions retrouver Nathalie dans les villages du Québec.