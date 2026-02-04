Voici quand Nathalie Simard arrivera dans Indéfendable

Nathalie Simard rejoindra très bientôt l'intrigue d'Indéfendable. C'est dans l'épisode du jeudi 12 février que nous rencontrerons le personnage, soit Nancy St-Onge, une criminologue engagée par Kim pour faire évaluer Héloïse, la fille de Me Cadet, en vue de son procès.

On ne peut pas dire que cette jeune délinquante est de tout repos. Difficile de rester insensible à son détachement et son animosité. Dans la bande-annonce de la saison, on peut voir la criminologue dire à Héloïse : « C'est pour te déstabiliser, te faire peur ».

Dans Sucré Givré cette semaine, Nathalie Simard a avoué à Jean-Philippe Dion que, à un moment, elle ne voulait plus jouer dans la série. Elle s'explique : « J'étais tellement occupée dans mon horaire et tu ne peux pas te permettre d'arriver sur un plateau et ne pas être préparée, prête. »

L'animateur lui a présenté les premières images et elle s'est dite satisfaite du résultat. « Quand tu as déjà une étiquette au visage, c'est comme le triple du défi de base », dit-elle pour faire comprendre les efforts qu'elle a dû insuffler dans le projet pour faire oublier l'actrice derrière le personnage.

Ne manquez pas l'arrivée de Nathalie, alias Nancy, dans Indéfendable, jeudi prochain.