La fille de Me Cadet arrive dans Indéfendable ce soir

Ce mardi, la fille de l'avocate de la couronne Sonia Cadet (Marilyse Bourke) arrive dans Indéfendable.

Le personnage est interprété par la comédienne Estelle Fournier [photos ici], qu'on a pu voir dans Le jeu, Hôtel et Défense d'entrer! Elle sera aussi bientôt de la distribution de la nouvelle série Casse-gueule, de Crave.

Sans trop vous en dire sur le personnage, disons que la jeune femme risque de faire grincer des dents à bien des parents.

Cette intrigue, qui impliquera indirectement le cabinet Lapointe-McDonald & Nolin, nous permettra de découvrir une nouvelle facette à la fois très sévère et rigide de Me Cadet.

Notons que ce n'est pas la première fois qu'on peut voir la famille de membres du Barreau. On avait notamment rencontré la fille (Marguerite Bouchard) du juge Brouillard (Simon Boudreault) quand celle-ci avait été enlevée par un homme qui voulait faire payer son père pour un verdict passé.

Précisons qu'on continuera aussi de suivre cette semaine la cause d'Emma Rondeau (Elizabeth Duperré), sa mère Francine (Nathalie Coupal), habile chasseuse à l'arbalète, et sa fille Annie-Lou (Charlotte Bégin), qui se retrouvent dans de sales draps après la mort suspecte d'un ex-conjoint violent.

On assistera également à certaines scènes déchirantes mettant en scène André (Michel Laperrière) et Léo (Sébastien Delorme).

Indéfendable est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.