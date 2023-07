Défense d'entrer!

Charles-Olivier, mieux connu sous le nom de Lolo, est un adolescent comme les autres. Issu d’une famille tissée serrée, il a une mère typique (sévère qui entend tout et qui voit tout), une grande demi-sœur qui lui tape sur les nerfs, et des jumeaux plus jeunes qui sont toujours après lui (et qui sont ultra gossants). Le tout complété par un papa débonnaire qui semble parfois en décalage. Bref, une famille comme les autres avec des personnages aux caractères différents réunis dans un amour commun! Tout commence le jour où Lolo se fait mettre en punition dans sa chambre pour avoir joué un mauvais tour à sa sœur. Il décide de passer ses frustrations en racontant ses histoires dans un carnet… et non un journal. (Bien important de faire la différence!) De là naîtra la vie de Lolo sur papier, avec toutes les chicanes avec Mélie, et l’idée de former son propre pays, de même qu’une nouvelle amitié avec William, que Lolo apprendra à connaître et à apprécier.