Marianne est une étoile montante dans le milieu de la conception de jeux vidéo, un univers compétitif où les femmes ont de la difficulté à s’imposer. À l’aube de la trentaine, elle développe son propre jeu dans un grand studio montréalais, Arcade Games, où travaille également son chum Julien. À la suite de sa participation à une entrevue où elle dénonce les trolls qui déversent leur venin sur Internet, Marianne est aspirée dans une controverse qui enflamme les réseaux sociaux. Dans la foulée de cette tempête, elle est victime d’une agression dont elle n’aura aucun souvenir. Un blackout total qui la hante comme un cauchemar et dont elle tente d’élucider le mystère. La situation dégénère lorsqu’elle devient, sur le web, l’objet d’une campagne de dénigrement et de harcèlement qui empoisonne sa vie, mettant en danger sa sécurité et celle de ses proches. Malgré tous ces écueils, Marianne doit trouver la force et le courage de terminer à temps la création de son jeu, dont dépend son avenir professionnel. S’amorce alors une course contre la montre, semée d’embûches et de revers.