L'arrivée de Nathalie Simard dans Indéfendable divise la toile

C'est ce jeudi 12 février que Nathalie Simard a fait son arrivée dans la quotidienne Indéfendable. Dire que sa venue était attendue relève de l'euphémisme, tant le public était curieux à l'idée de découvrir une autre facette de la chanteuse.

Pour rappel, Nathalie interprète Nancy St-Onge, une criminologue engagée par Me Kim Nolin (Julie Trépanier) qui doit faire la lumière sur la jeune Héloïse, la fille de Me Sonia Cadet (Marilyse Bourke). Dans la série, Héloïse s'est rebellée contre l'autorité parentale et a commis un délit, pour ensuite se faire arrêter par les autorités. Pour aider sa fille au procès, Sonia a ainsi choisi de demander à Kim de lui prêter main forte. Et c'est là que le personnage de Nathalie Simard entre en scène.

Il s'agit d'un véritable défi qui, on le devine, s'ajoute à un horaire déjà chargé pour l'animatrice. Dans cet article, celle-ci expliquait même avoir envisagé de refuser le mandat.

Par ailleurs, suite à sa performance dans le plus récent épisode de l'émission, les réactions ont fusé de toutes parts sur le web. Et clairement, un constat s'impose : les téléspectateurs sont divisés. D'une part, plusieurs ont salué la qualité de son jeu, la justesse de ses interventions.

« Nathalie est vraiment convaincante haha !! »

« Wow ! Nathalie Simard très bonne »

« J'espère qu'ont reverra le personnage de la criminologue Nancy. Nathalie Simard était fabuleuse dans ce personnage. »

« Excellente actrice !!! On y croit !!! Bravo »

À l'inverse, bon nombre de fidèles fans de la série s'avouent déçus du choix de la production, clamant que le rôle aurait dû être offert à une comédienne de formation.

« J'aurais plutôt donné le rôle à une vraie comédienne, c'est mon opinion. »

« Il y à tellement de bon comédiens qui attendent sur les bancs! »

« Elle a bien joué, elle est si talentueuse. Toutefois, je suis d’accord que plusieurs comédiens ont besoin de rôles, je pense qu’il faut leur donner une chance! »

Nous sommes d'avis que Nathalie a pleinement mérité son poste au sein de l'équipe d'Indéfendable et nous sommes plus qu'impatients à l'idée de retrouver son personnage dans la série. En outre, si la production a cru bon faire appel à Nathalie Simard pour ce rôle, c'est qu'ils ont certainement vu en elle les qualités requises pour un tel rôle!

Indéfendable est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.

Découvrez ici quand la 4e saison de l'émission prendra fin.