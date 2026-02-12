Accueil
Hiver 2026 : Voici quand seront diffusés les derniers épisodes de vos émissions préférées à TVA

Encore quelques semaines de contenus à se mettre sous la dent.

Indomptables
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Nous avons rassemblé pour vous les dates de fin de vos émissions préférées au réseau TVA, alors qu'on peut déjà entrevoir cette pause estivale qui marque souvent un hiatus dans la programmation québécoise.

On vous présente donc ci-dessous la liste que nous a fournie le réseau TVA, pour ses émissions de l'hiver.

Découvrez la liste pour Radio-Canada ici.

Heureusement, on sait déjà que la quotidienne Indéfendable fera un retour à l'automne, tout comme Le tricheur qui aura un nouvel animateur. On espère évidemment la même bonne nouvelle pour plusieurs autres émissions, dont la nouveauté Indomptables.

Voici quand se termineront vos émissions et séries préférées cette saison sur les ondes de TVA :

