Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Hiver 2026 : Voici quand seront diffusés les derniers épisodes de vos émissions préférées à Radio-Canada

Comme toujours, on va s'ennuyer.

Image de l'article Hiver 2026 : Voici quand seront diffusés les derniers épisodes de vos émissions préférées à Radio-Canada
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Nous n'en sommes qu'en février, mais déjà, on voit poindre la fin de certaines de nos émissions préférées, pour la pause estivale.

Comme vous êtes toujours curieux de connaître ces informations, nous avons rassemblé pour vous, ci-dessous, les dates de fin de vos émissions préférées à Radio-Canada. On y retrouve évidemment Antigang, Dumas, STAT, ainsi que plusieurs autres projets.

En ce sens, nous attendons avec une impatience non dissimulée l'annonce du renouvellement de ces projets mentionnés ci-haut. En revanche, on sait déjà que Doute raisonnable prend fin avec la saison qui vous est actuellement présentée.

Voici quand se termineront vos émissions et séries préférées cette saison sur les ondes de Radio-Canada :

Fictions

Variétés / Affaires publiques

Nous publierons bientôt les dates de fin pour les autres réseaux généralistes.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.6 - c247b1d4