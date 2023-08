La cuisine d'Isabelle et Ricardo

La cheffe Isabelle Deschamps Plante poursuit la mission de Ricardo et nous recevra dans la même cuisine pour y préparer des recettes simples, réconfortantes et accessibles, trois jours par semaine. Elle partagera une foule de trucs et astuces pour économiser du temps et de l'argent avec l'aide de ses complices, Marie-Ève Charron et Eliza Prévost.

À chaque semaine, le trio recevra la visite de Ricardo, que ce soit pour cuisiner lors d'occasions spéciales ou simplement pour partager ses connaissances ou lui permettre de nous faire part de ses découvertes et coups de cœur.

Cette émission sera produite par Productions 350˚avec la même équipe que Ricardo, comprenant le réalisateur Érick Tessier, la productrice déléguée Eve Marchand, ainsi que Ricardo Larrivée lui-même et Brigitte Coutu comme producteurs exécutifs.