Ricardo envoie des fleurs à sa successeure Isabelle Deschamps Plante : « Moi, je suis vendu à ce qu'elle fait »

Isabelle Deschamps Plante, que nous avons rencontrée en 2013 dans le cadre de la compétition culinaire Les chefs, s'illustre depuis avec talent dans notre petit écran. Que ce soit en compétition, comme juge ou aux côtés de son mentor Ricardo, la cheffe propose des idées ingénieuses et appétissantes, à intégrer à notre routine gourmet.

La voilà qui prend le relais de Ricardo à l'antenne d'ICI Télé. En effet, après 21 ans de bons et loyaux services, Ricardo concède sa place à Isabelle, en la suivant d'un regard attendrissant, en n'étant jamais très loin. Coup d'oeil sur une nouveauté de la saison, La cuisine d'Isabelle et Ricardo.

Y a-t-il une certaine fébrilité à lancer un nouveau concept comme celui-ci? À cette question, Isabelle Deschamps Plante répond par l'affirmative, à l'encontre de Ricardo qui se montre plus confiant : « Moi, je n'en ai pas de stress. J'ai vu ce qu'Isabelle a enregistré. Je le sais qu'elle est bonne et que le monde va l'aimer. »

Après avoir enregistré deux semaines d'émissions déjà, Isabelle confirme que ses propositions seront un bouquet garni de saveurs locales et de fraîcheur : « Ce sont des plats colorés, plein de légumes, plein de saveurs, plein de fraîcheur, plein de textures. Des plats à partager, à déposer au milieu de la table. »

Elle ajoute : « Dans les premiers épisodes, j'essaie de prendre les produits locaux qui sont présentement sur le marché. » D'ailleurs, nous pouvons d'ores et déjà vous dire que la cheffe a choisi de commencer sa saison avec son ingrédient préféré : « Je suis allée avec l'aliment que j'aime le plus cuisiner, la fraise. » Le shortcake aux fraises revisité sera son premier mandat. « Tu n'as même pas besoin de faire de gâteau pour faire son shortcake, attendez de voir ça », ajoute Ricardo, épaté.

À l'écouter, on voit bien que Ricardo est l'adepte numéro un d'Isabelle, bien au-delà de son rôle de producteur, chose qu'il nous confirme avec plaisir : « Oui, sinon, je ne lui aurais pas donné ma place. Je suis un grand fan, parce qu'elle a les mêmes valeurs que Brigitte et moi. Elle aime ça être proche du monde. Il faut que ce soit simple, pas compliqué. C'est une ricaneuse de nature, joyeuse. Son chum travaille avec nous, c'était le partenaire de travail de ma fille au bureau. On a passé un bout de nos vacances d'été ensemble. »

Moi, je suis vendue à ce qu'elle fait.

Il poursuit ses éloges : « Moi, je l'écoute et j'apprends des choses. Si moi je trouve encore que j'apprends des choses, je pense que tout le monde va tripper. » Il n'y a pas à dire, ces deux-là sont beaux à voir.

Évidemment, Ricardo n'a pas dit son dernier mot, lui qui viendra faire son tour régulièrement dans l'émission, sans horaire prédéterminé : « On a décidé de le faire à l'envers. Avant, elle venait sur l'émission quand il y avait quelque chose qui la tentait. Maintenant, c'est mon cas. On y va naturellement, il n'y aura rien de prédéterminé. »

« Je vais être là souvent », confirme-t-il.

Ricardo conclut en lançant de nouveau des fleurs à sa successeure : « Ça fait sept ans que je la vois avec le monde, c'est une vraie. Elle est naturelle, c'est elle-même, il n'y a pas de sketch. Pour faire une émission quotidienne, tu ne peux pas faire de semblant, parce que sinon, ta vie devient un enfer. Son naturel, je le connais, c'est ça qu'elle est à la télé. »

La cuisine d'Isabelle et Ricardo sera présentée du lundi au vendredi à 11h sur ICI Télé.