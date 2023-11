Qu'est-ce qui se passe quand... ?

Aujourd’hui, plus que jamais, le corps humain doit s'adapter à des conditions toujours plus extrêmes : surstimulation, chaleur intense, stress, pollution ou bruits incessants. Et ces défis ne font que croître. Chef-d'œuvre d'ingénierie, le corps humain démontre une capacité incroyable à s'adapter et à repousser ses limites. Mais que se passe-t-il quand ces limites sont franchies, voire dépassées ?

Notre scientifique tentera par tous les moyens de répondre à ces surprenantes questions en se soumettant lui-même à ces conditions extrêmes, en rencontrant des humains qui ont atteint ou même dépassé ces limites, en interrogeant des scientifiques experts de la question et en s’intéressant aux tests les plus extrêmes réalisés au cours des dernières décennies.