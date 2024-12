Claude Poirier se livre à Paul Arcand sur sa carrière et conséquences sur sa vie. Grâce à des confidences exclusives et rare incursion dans son intimité, cette nouveauté brosse un portrait sensible de cet incontournable de notre paysage médiatique. À la fois confident privilégié des criminels et collaborateur des forces policières, Claude Poirier a su gagner la confiance d'un camp comme de l'autre. En parallèle, problèmes financiers et de santé, père absent : de son propre aveu, il est loin d'être un modèle.