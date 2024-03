Marc-André Grondin convie des personnalités connues à répondre à des questions tout en dégustant des ailes de poulet avec des sauces de plus en plus piquantes! Chaque épisode est l'occasion d'une rencontre inédite entre l'animateur et son invité. Confidences, échanges, sueurs froides et réactions insolites sont au rendez-vous!