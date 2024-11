Marc-André Grondin reçoit son amoureuse en entrevue

Dans le cadre de la première saison relevée de Hot Ones Québec, l'animateur Marc-André Grondin reçoit cette semaine nulle autre que son amoureuse et la mère de ses deux plus jeunes enfants, Sarah-Jeanne Labrosse.

Comme d'autres avant elle, la comédienne et animatrice devra relever le défi de répondre à des questions épicées tout en dégustant des ailes de poulet de plus en plus piquantes. Un mandat qui aura donné du fil à retordre à plusieurs artistes avant elle... (Allo 👋 Pier-Luc Funk, Stéphane Rousseau, Christian Bégin et Christine Morency).

Voyez un extrait ci-dessous.

En entretien, Marc-André Grondin nous confirme que cet épisode n'a pas été le plus facile à tourner.

Il nous dit : « Sarah, je ne voulais pas la recevoir comme invitée, mais il y a eu une pression populaire. Tout le monde voulait la voir. Puis finalement, en lui en parlant, elle a fait « bien, je le ferais là, si toi ça te tente ».

« Ça a été très, très, très difficile de trouver des questions parce qu'il fallait que je trouve des questions auxquelles je n'avais pas les réponses. Il ne fallait pas que je connaisse les réponses, sinon c'est plate de poser des questions. C'était compliqué parce qu'on se parle beaucoup, beaucoup. Sarah et moi, on se connaît bien. C'était tough de trouver... J'essayais de trouver des angles de certains sujets que je connaissais quand même un peu son l'opinion, mais des angles où je me disais "je ne sais pas où elle va aller exactement".

Finalement, ça a été de très bonnes réponses qu'elle m'a données, mais ça n'a pas été l'expérience la plus facile pour moi.

« Je ne savais pas trop où me mettre, ce n'est pas évident, c'est ta blonde », conclut l'animateur qui, par ailleurs, fait un formidable travail à l'animation de cette nouveauté.

Pour témoigner du résultat, vous devrez regarder ce nouvel épisode, qui sera mis en ligne ce jeudi sur illico+.

En même temps, vous pourrez aussi voir Patrice Robitaille en découdre avec le piment... Fera-t-il bonne figure?

Par ailleurs, sachez que la production a bonifié cette première saison d'un épisode inattendu, dans lequel Marc-André Grondin reçoit un invité prestigieux. Tous les détails à ce sujet sont ici.