Impossible de ne pas rire en regardant cet extrait avec Stéphane Rousseau

Concept

Hot Ones Québec est l’adaptation québécoise du talk-show américain Hot Ones, animé par Sean Evans. Véritable phénomène, la série compte plus de 300 épisodes, échelonnés sur 24 saisons, au fil desquelles Jennifer Lawrence, Margot Robbie, Shakira, Jake Gyllenhaal, Shaquille O’Neal, Travis Kelce, Matt Damon, Gwyneth Paltrow et Gordon Ramsay, entre autres, se sont prêtés à l’expérience. Les invités répondent à 10 questions, affrontant chaque fois une sauce de plus en plus piquante. Chaque épisode est un face-à-face inédit entre un animateur, qui en est à ses premières armes dans ce rôle, et un invité de choix à qui il brûlait d’envie de poser 10 questions sur sa carrière, son parcours ou sa vie artistique! Au fil des questions, les sauces deviennent de plus en plus piquantes, allant de 1 600 à 2 693 000 unités sur l’échelle de Scoville et agissent comme un sérum de vérité!

Les épisodes de Hot Ones Québec seront offerts à raison de deux par semaine, les jeudis, sur illico+.