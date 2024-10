La mairesse Valérie Plante se prête à un petit jeu dangereux pour une nouveauté télé

Avec Pier-Luc Funk, vous rirez aux éclats régulièrement. À l'image du Maître du jeu de Noovo, une proposition comique très appréciée du public, Hot Ones Québec est un formidable divertissement, capable de vous coller un sourire au visage pour plusieurs heures.

Stéphane Rousseau, Boucar Diouf, Sarah-Jeanne Labrosse, Kevin Owens, Christine Morency, Christian Bégin, Rosalie Vaillancourt, Xavier Dolan, Patrice Robitaille et Katherine Levac se prêtent aussi au jeu pour la première saison. Ça promet!

Les sauces piquantes utilisées dans Hot Ones Québec

Classic Hot sauce : 1600 Scoville

Fuego Tropical : 3500

Lemon Pepper : Coco Buffalo : 15 500 Scoville

Coco Buffalo : 28 000 Scoville

The Spicy Shark : 71 000 Scoville

Royal Bourbon : 82 000 Scoville

Fatalidade : 93 000 Scoville

Da Bomb : 135 600 Scoville

La grande faucheuse : 1 569 300 Scoville

The Last Dab. Apollo : 2 693 000

Da Bomb, ce n'est pas une sauce piquante, c'est de la lave. Ne mangez pas ça! - Pier-Luc Funk

Concept

Hot Ones Québec est l’adaptation québécoise du talk-show américain Hot Ones, animé par Sean Evans. Véritable phénomène, la série compte plus de 300 épisodes, échelonnés sur 24 saisons, au fil desquelles Jennifer Lawrence, Margot Robbie, Shakira, Jake Gyllenhaal, Shaquille O’Neal, Travis Kelce, Matt Damon, Gwyneth Paltrow et Gordon Ramsay, entre autres, se sont prêtés à l’expérience. Les invités répondent à 10 questions, affrontant chaque fois une sauce de plus en plus piquante. Chaque épisode est un face-à-face inédit entre un animateur, qui en est à ses premières armes dans ce rôle, et un invité de choix à qui il brûlait d’envie de poser 10 questions sur sa carrière, son parcours ou sa vie artistique! Au fil des questions, les sauces deviennent de plus en plus piquantes, allant de 1 600 à 2 693 000 unités sur l’échelle de Scoville et agissent comme un sérum de vérité!

Les deux premiers épisodes de Hot Ones Québec seront offerts à compter du mercredi 23 octobre sur illico+.