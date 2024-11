Un tournage éprouvant pour Christian Bégin : « Je pensais qu'il faisait une crise de panique »

Depuis quelques semaines, vous pouvez découvrir une nouveauté télé qui ne manque pas de piquant, Hot Ones Québec. Dans cette adaptation d'un concept américain, l'hôte Marc-André Grondin accueille des personnalités qui acceptent de relever un défi corsé.

Plus précisément, Marc-André Grondin convie des personnalités connues comme Pier-Luc Funk ou Stéphane Rousseau à répondre à des questions tout en dégustant des ailes de poulet avec des sauces de plus en plus piquantes. Chaque épisode est l'occasion d'une rencontre inédite entre l'animateur et son invité, où confidences, échanges, sueurs froides et réactions insolites sont au rendez-vous!

Nous vous parlions de cette nouveauté juste ici.

En marge du lancement, nous nous sommes entretenus avec le sympathique Marc-André Grondin, qui y fait ses premiers pas à l'animation d'une émission de télévision : « J'avais l'impression que c'était le bon format pour ça, étant donné que c'est un show d'entrevue où l'animateur ne prend pas toute la place, ce n'est pas un late-night show où il faut que tu punches, tu laisses toute la place à l'invité, à ses réactions. Tu as juste à bien te préparer, à trouver des questions qui sont pertinentes, puis essayer d'assurer que la conversation soit fluide. »

En ce sens, il nous raconte d'ailleurs un tournage qui a été assez éprouvant pour lui et l'un de ses invités.

Christian Bégin ne connaissait pas le show du tout. Je ne te cacherai pas qu'il a été surpris.

Il poursuit : « Christian Bégin, je pensais que je le perdais un moment donné. Je pensais même que c'était fini. Je pensais qu'il faisait une crise de panique. Je pensais vraiment qu'il était en tabarnak d'être là. Il vivait quelque chose de traumatique. »

« Ç'a duré une minute. J'ai eu une petite panique interne. Là, j'essaie de le calmer. J'essaie de lui parler, comme à quelqu'un qui pense qu'il est en train de se noyer, mais qui ne se noie pas. Il y a eu juste une petite minute, mais il n'était pas bien. Ça, ça m'a surpris. »

Évidemment, chaque invité a une tolérance différente au piquant, ce qui concède à cette émission son caractère étonnant. On présume que Christian Bégin, malgré ses nombreuses années de Curieux Bégin, était peut-être moins familier avec les sauces très piquantes, ce qui peut rapidement donner des sueurs froides et des inconforts.

L'épisode, qui n'est pas encore disponible en ligne, sera à voir sans faute. Par ailleurs, vous pouvez déjà voir les six premiers épisodes qui mettent en vedette tour à tour la mairesse de Montréal Valérie Plante, Pier-Luc Funk, Stéphane Rousseau, Boucar Diouf, Katherine Levac et Kevin Owens, vedette de la WWE.

L'épisode avec Christian Bégin, de même que celui avec Christine Morency, seront disponibles à compter du 14 novembre sur illico+.