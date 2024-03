Marc-André Grondin devient animateur dans une adaptation québécoise « brûlante »

Les amateurs de télé déjantée seront ravis d'apprendre qu'une version québécoise du phénomène américain Hot Ones verra le jour.

C'est le talentueux comédien Marc-André Grondin qui ajoutera une corde à son arc en animant le concept.

Produits par Fair-Play, en collaboration avec Québecor Contenu, les tournages de cette toute nouvelle émission constituée de 10 épisodes de 30 minutes vont s'amorcer au début du mois d'avril.

Le concept est à la fois simple et amusant : Pour sa première expérience en animation télé, Marc-André Grondin va convier des personnalités connues à répondre à des questions tout en dégustant des ailes de poulet avec des sauces de plus en plus piquantes. Chaque épisode est l’occasion d’une rencontre inédite entre l’animateur et son invité. Confidences, échanges, sueurs froides et réactions insolites seront au rendez-vous!

Est-ce que les personnalités invitées arriveront à se rendre au bout de leur entrevue? Rien n'est moins sûr!

« Étant fan de la version américaine depuis ses débuts, je suis très excité à l’idée d’en piloter la version québécoise. J’arrive dans ce siège d’intervieweur avec beaucoup d’humilité et je suis enthousiaste de vivre cette expérience singulière tout en souffrant avec mes invités », se réjouit Marc-André Grondin.

Chose certaine, l'artiste est tout simplement parfait pour ce mandat!

Cette nouveauté sera à voir l'automne prochain sur la plateforme VRAI. On présume que la première saison sera diffusée sur TVA ultérieurement.