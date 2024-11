Voici l'émission à regarder si vous voulez rire aux éclats avec Christine Morency

Christine Morency nous fait la démonstration de ce qu'est une invitée en or dans le plus récent épisode de Hot Ones Québec, nouveauté animée par Marc-André Grondin.

Dans ce concept, inspiré de nos voisins du Sud, des personnalités connues sont invitées à répondre à des questions tout en dégustant des ailes de poulet avec des sauces de plus en plus piquantes. Vous pouvez imaginer le résultat...

On se doutait bien que, dans ce contexte, Christine Morency serait l'invitée parfaite, en nous offrant les réactions que nous voulons voir, et c'est bien le cas!

QUE C'EST DRÔLE!

L'humoriste, qui indique d'emblée mal tolérer le piquant, commence à ressentir les effets de son défi très rapidement.

Ce faisant, on voit son humeur changer, elle qui s'en prend notamment à l'impassibilité de l'animateur qui mange la même chose qu'elle.

Voyez l'un des extraits les plus drôles de l'émission ci-dessous.

Vous en aurez pour 30 minutes de rires à gorge déployée si vous vous lancez dans cet épisode déjà culte de Hot Ones Québec.

Par ailleurs, vous pouvez aussi découvrir l'épisode éprouvant avec Christian Bégin, qui ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Inutile de vous dire que ce fut pénible! On vous parle de cet épisode juste ici.

Depuis le début de la saison, Valérie Plante, Pier-Luc Funk, Stéphane Rousseau, Kevin Owens, Katherine Levac et Boucar Diouf se sont prêtés au jeu.

Les épisodes de Hot Ones Québec sont offerts en primeur sur illico+.