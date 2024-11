Xavier Dolan s'illustre dans une émission où on ne l'attendait pas!

Dès jeudi, vous pourrez découvrir deux nouveaux épisodes de Hot Ones Québec, émission dans laquelle l'animateur Marc-André Grondin reçoit des invités de marque qui accepte de répondre à des questions tout en dégustant des ailes de poulet de plus en plus piquantes.

Après Pier-Luc Funk, Boucar Diouf, Stéphane Rousseau, Christine Morency et Christian Bégin, notamment, qui nous en ont fait voir de toutes les couleurs, vous verrez cette semaine Xavier Dolan et Rosalie Vaillancourt en découdre avec ce défi épineux, non sans heurt.

On vous parlait de l'épisode marquant avec Christine Morency juste ici.