Voici qui remplacera Guy Jodoin au Tricheur

Lundi soir à Sucré Givré, Jean-Philippe Dion recevait à l'aéroport la personne qui allait remplacer Guy Jodoin à l'animation de l'émission Le Tricheur.

José Gaudet était très étonné de voir l'animateur avec une pancarte « José, j'ai un secret à te dire » à sa sortie de l'avion, mais il a rapidement compris de quoi il s'agissait.

« Es-tu libre l'année prochaine? », a lancé le producteur de l'émission.

« Oui, je suis libre », a-t-il répondu, visiblement ému de cette nouvelle.

Il s'est rendu ensuite chez José pour discuter de ce nouveau rôle important

« J'ai encore des gros buzz, des flottements, des vertiges d'excitation, de "oh my god ça se peut-tu"?! », a-t-il indiqué.

Il a eu l'occasion de tourner un pilote et il avoue qu'il se sentait très à l'aise derrière ce pupitre interactif. Un extrait a d'ailleurs été présenté à Sucré Givré et on ne peut qu'admettre qu'il avait l'air dans son élément!

José poursuivra sa tournée de son one-man-show en 2026, 2027 et 2028 en plus de tourner les 170 émissions par année du Tricheur. C'est ce qu'on appelle un horaire bien rempli!