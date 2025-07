Photos : Retrouvailles pour les académiciens de Star Académie 2025

Cette semaine, l'animateur de Star Académie, Jean-Philippe Dion, a partagé quelques photos des académiciens sur les réseaux sociaux, tandis qu'ils sont en pleine répétition d'une série de spectacles à venir. En effet, tel qu'annoncé précédemment, les 14 candidats de la cuvée 2025 du variété se réuniront à quelques reprises au cours des prochaines semaines, dans une tournée des festivals qui s'annonce très festive.

Sur les photos, on peut voir les jeunes en train de pratiquer aux côtés de leur prof Émily Bégin, du metteur en scène Joël Legendre et de la chorégraphe et comédienne Maud St-Germain. Vous pouvez voir la publication complète au bas de cet article.

À l'horaire de cette série de spectacles se trouvent 3 représentations, à savoir le Festivent de Lévis (2 août), l'Osisko en lumière Westwood de Rouyn-Noranda (8 août) et l'International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu (15 août).

Quant à elle, Émily prendra part à la représentation qui se déroulera à Rouyn-Noranda, en Abitibi. Elle précise qu'elle a très hâte de « retrouver mes beaux académiciens, le temps d'un Medley d'ABBA !!! » Qu'en est-il des autres chansons qui seront interprétées? Bien qu'aucun titre n'ait fuité, mis à part l'évident « Ne partez pas sans moi », l'hymne des variétés 2025, on peut certainement s'attendre à d'autres medleys de chansons d'artistes connus.

En ce sens, Jean-Philippe dévoile qu'il y aurait quelques chansons issues du répertoire de Lady Gaga et Katy Perry, dont la très électrique « Firework ». Une chose est sûre, on peut s'attendre à retrouver la même énergie musicale que lors des variétés hivernaux. Les 14 académiciens sont en pleine forme et sont prêts à nous émouvoir et nous divertir avec leur talent.

Rappelons que bien que la saison 2025 de Star Académie ait charmé le public, l’aternance avec La Voix aura toujours lieu l’année prochaine. Tous les détails ici. Une situation qui n'a pas manqué d'attiser la colère de certains réfractaires du concept télévisé. À lire dans cet article.