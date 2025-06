Un autre ex-candidat de La Voix critique avec franchise la production

Depuis l'annonce du retour de La Voix à l'hiver 2026, en remplacement de Star Académie, une vague de réactions s'est dessinée sur les réseaux sociaux. À commencer par Geneviève Leclerc, candidate lors de la 4e saison. Découvrez ce qu'elle avait à dire ici.

Tout récemment, un autre ancien participant de la populaire compétition de chant, Rick Hughes, a tenu lui aussi à exprimer son malaise face à l'arrivée ininterrompue de nouveaux artistes, expliquant que le concept semble profiter davantage aux producteurs et aux coachs, qui ont une carrière déjà bien établie. Face à la grogne que suscite en lui le retour du télé-crochet, il déclare :

« On jase, là.

Depuis quelques jours, certains artistes, que je ne nommerai pas, par respect, ont partagé leurs réflexions sur l’après-Voix. Des textes vrais, courageux, qui ont soulevé une certaine polémique. Et je les comprends. Parce que moi aussi, j’y suis passé. Je l’ai fait à la toute première saison. Et il faut le dire : une émission comme La Voix, ça profite d’abord aux producteurs. Ceux de l’émission, bien sûr, mais aussi ceux des artistes qu’on installe confortablement dans les fauteuils rouges. C’est une émission à grande écoute, et cette vitrine-là sert surtout à relancer ou solidifier des carrières déjà bien établies. Moi, avec plus de 40 ans de métier dans le corps, j’y suis allé humblement, avec l’envie de me reconnecter au public. »

Vous pouvez lire sa publication complète en bas de cet article.

Il précise ensuite que si, après son passage à La Voix, il a eu la chance de connaître un certain succès auprès des Québécois, il est conscient que ce n'est pas le cas de tous ceux qui y participent. Sa réaction plutôt épicée a d'ailleurs attisé ses fans, qui ont été plusieurs à exprimer leur propre désarroi face à la situation. Il est ainsi revenu à la charge, adoucissant un peu son propos :

« Allez, on continue de jaser… mais sans se fâcher, hein. Pas besoin de virer ça en tempête. J’ai dit ce que j’avais à dire, avec franchise, comme je le fais depuis toujours. J’ai du respect pour La Voix, pour ceux qui y travaillent et pour ceux qui y passent. »

Le concept d'émissions comme La Voix serait-il à revoir? Quoi qu'il en soit, Charles Lafortune reste bel et bien à l’animation de la compétition de chant, qui reprendra l'antenne de TVA l'hiver prochain.