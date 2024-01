Une alerte Amber déclenchée dans le premier épisode de la nouvelle saison d'Alertes

Il y a quelques jours, au Québec, une Alerte Amber a été déclenchée par les policiers du SPVM pour retrouver une petite fille d'à peine un an. La réalité croise la fiction alors que les personnages de la série Alertes seront amenés à lancer un appel à la population après un enlèvement d'enfant dans le premier épisode de la quatrième saison.

Dans Alertes, l'enfant en question est une fillette de douze ans, prénommée Juliette. Elle vit avec sa grand-mère, jouée par Marie-Chantal Perron, puisque sa mère n'est pas en mesure de s'occuper d'elle. Celle-ci l'encourage à participer à des concours de beauté afin de bâtir sa confiance en elle. Les policiers interrogeront tous les proches de l'enfant pour se rendre compte que tout le monde tient des propos contradictoires.

La jeune fille est interprétée par Juliette Aubé, qu'on a pu voir aussi récemment dans L'oeil du cyclone, puis dans Avant le crash.

On retrouve les policiers de l'escouade Cerbère une semaine après la mort de la mère de Dominic. Ce dernier paraît en contrôle de la situation, mais son amoureuse semble croire qu'il cache sa peine. Lily-Rose (Mylène St-Sauveur) et Renaud (Frédéric Pierre) tentent de cacher leur idylle à leurs collègues, mais disons que la subtilité n'est peut-être pas la plus grande force du duo. Aussi, Stéphanie (Sophie Prégent) s'inquiète pour son fils depuis sa séparation.

On peut dire que les auteurs d'Alertes lancent cette nouvelle saison sur les chapeaux de roues! Déjà, la tension est palpable. On suivra aussi l'histoire de bornes de recharge de voitures électriques remplies de... steak haché. Une curieuse Intrigue? C'est le moins qu'on puisse dire. Le Lieutenant Lamontagne (Benoît McGinnis) est particulièrement investi dans cette enquête. Mentionnons au passage que ce personnage est de plus en plus attachant. S'il nous apparaissait au départ comme sévère et antipathique, il devient amusant, voire charmant, au fil du temps.

À noter que, après un épisode, il n'est pas question encore de ce mystérieux soudeur vu dans la finale de la troisième saison. Aurait-il un lien avec les bornes au steak haché?

En plus de cette alerte Amber et de ce scandale bovin (qui s'avèrera, semble-t-il, « un danger plus grand qui surprendra l’escouade antigang »), on assistera aussi cette saison dans Alertes à la mort en direct d'un participant à une émission de téléréalité. Cet évènement tragique sèmera la consternation au sein de la population.

Voyez quelques images de la nouvelle, qui s'amorcera ce lundi 8 janvier à 21 h, ci-dessous.