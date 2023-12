Pas de suspense insoutenable pour la finale de saison d'Alertes, mais des images inquiétantes

La finale de mi-saison d'Alertes a été diffusée lundi. À la toute fin de l'épisode, nous avons pu voir un aperçu de la nouvelle intrigue qui intéressera l'Escouade Cerbère. Un homme entre dans son camion et soude une ceinture d'explosifs. Cela n'annonce, évidemment, rien de bon...

Nous n'avons entrevu que les cheveux frisés du personnage derrière son masque, il était donc impossible de l'identifier. Par contre, le nom de l'acteur qui l'interprète était écrit au générique. Il s'agit de Pierre-Paul Alain. On peut voir l'acteur ces jours-ci dans Indéfendable alors qu'il incarne un ancien combattant en choc post-traumatique. Cette année, il a aussi été de la distribution de plusieurs séries dont Une affaire criminelle, À coeur battant, Les bombes et Virage - Double faute.

Précisons que l'acteur nous confiait récemment avoir dû dénicher un emploi hors du milieu artistique pendant la pandémie. Découvrez lequel ici.

La finale de mi-saison d'Alertes nous a fait vivre d'innombrables émotions. D'abord, l'angoisse alors que Lili-Rose (Mylène St-Sauveur) est passée à deux doigts de se faire charcuter par les médecins d'une clinique clandestine qui voulaient prendre ses organes pour les offrir à de riches malades.

Puis, nous avons été remués par la mort de Marjolaine (Diane Lavallée), qui a décidé de mettre fin à ses jours. Atteinte d'Alzheimer, elle n'acceptait pas de se voir dépérir. La scène où son fils Dominic la retrouve inerte dans la piscine donne des frissons dans le dos. Bravo à l'acteur Charles-Alexandre Dubé pour le réalisme de cette séquence d'une grande intensité.

Enfin, nous avons été attendris par Lili-Rose et Renaud (Frédéric Pierre) qui, après trois saisons, ont enfin échangé un premier baiser. « C'est toi que j'attends, je peux attendre encore. J'ai juste plus le goût de faire semblant que je ressens rien pour toi », a lancé Renaud, affichant enfin ses émotions sans détour. Les téléspectateurs étaient d'ailleurs extatiques sur les réseaux sociaux face à ces rapprochements tant attendus.

Les auteurs d'Alertes ne nous ont pas laissés cette fois sur un suspense insoutenable, mais nous avons tout de même très hâte de retrouver l'Escouade Cerbère en janvier prochain pour de nouvelles enquêtes! Consultez notre calendrier de la rentrée télé de l'hiver pour ne rien manquer du retour de vos émissions préférées.

En plus de Pierre-Paul Alain, on retrouvera d'innombrables nouveaux personnages dans cette quatrième saison. Découvrez l'identité des acteurs qui s'ajoutent à la distribution en plus des trois principales intrigues de la nouvelle saison ici.