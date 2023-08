Charles, un joueur de tennis talentueux, n’a jamais réellement réussi à briller et vivote au 187e rang mondial. Continuant de consacrer sa vie à son sport, il traverse blessures, manque de financement et troubles anxieux. Virage – Double faute explore la quête qui pousse certains sportifs à s’acharner même s’ils sacrifient temps, argent et santé dans l’ombre de la gloire. Sylvain, entraîneur à Tennis Canada, tentera lui aussi d’atteindre les plus hauts sommets dans un sport où les familles sont extrêmement présentes et engagent elles-mêmes les entraîneurs, ayant au final le droit de vie ou de mort sur le parcours de l’entraîneur.