La plus jeune fille de Véro et Louis, Raphaëlle, fait ses débuts dans une série que vous aimez

La plus jeune fille du couple Véro et Louis, Raphaëlle, a déjà de l'expérience sur scène. Celle-ci a déjà participé à plusieurs comédies musicales, dont la plus récente, Annie, lui permettait de tenir un premier rôle.

Voilà qu'on retrouvera la cadette du clan Cloutier-Morissette dans une fiction québécoise très populaire en ce moment.

En effet, celle-ci tient le rôle de Jeanne, 14 ans, dans la série Virage - Double faute, dans laquelle Éric Bruneau occupe le rôle principal, appuyé par le paternel lui-même, Louis Morisssette, aussi producteur avec KOTV.

Justement, Raphaëlle incarne la digne fille de son père dans la série, le coach de tennis Sylvain Carrier. On peut la voir lorsque celui-ci vient la chercher pour le week-end. Les choses ne se passent pas comme lui l'aurait souhaité, une situation qui parlera beaucoup aux parents vivant une garde partagée.

Précisons que Virage - Double Faute s'intéresse avec justesse aux défis d'un athlète du tennis en ascension, défait par la pression, le stress et les blessures. Vous pouvez lire nos impressions sur la série ici.

L'épisode en question est déjà disponible sur la plateforme CRAVE, et sera présenté sur Noovo le mardi 7 février à 20 h. Évidemment, c'est à ne pas manquer! Cet épisode survient après celui, brutal et si criant de vérité, dans lequel on assiste à une réelle descente aux enfers.

En voilà donc une troisième qui pourrait suivre la trace de ses célèbres parents, après Delphine qu'on a pu voir dans quelques apparitions télé, dont ses chroniques à Bonsoir Bonsoir, et Justin, qui a fait ses débuts en humour et comme comédien.