Mélissa Désormeaux-Poulin brille dans un rare rôle de méchante

La troisième et ultime saison de Cerebrum arrive comme un vent de fraicheur sur l'Extra de Tou.tv, nous libérant temporairement de la pénurie de nouveautés sur nos écrans. Toujours écrite par Richard Blaimert, cette conclusion nous permet de retrouver le Dr Henri Lacombe, interprété par le toujours excellent François Papineau, désormais profileur criminel pour l’équipe de Simone Vallier (Christine Beaulieu) et Danno Boulianne (Olivier Gervais-Courchesne).

Contrairement aux deux premières saisons de la série, où l'on suivait les enquêteurs tentant de trouver des coupables, cette troisième mouture nous place du côté de l'antagoniste, alors que les téléspectateurs deviennent complices des crimes qui seront commis dès les premiers épisodes. Dans le rôle du bourreau, on retrouve Mélissa Désormeaux-Poulin, qui tient pour une rare fois un rôle malveillant. Cette femme solitaire, marquée par le passé, dépendante et à l'instinct meurtrier, ne manquera pas d'attirer votre attention, alors qu'elle s'en prendra à des médecins qui ont commis des erreurs médicales. Qu'est-ce qui la pousse à agir ainsi? Ce sera aux enquêteurs Vallier et Boulianne, avec l'aide de Henri Lacombe, d'y faire la lumière.

Pendant ce temps, Simone Vallier compose toujours mal avec le décès criminel de son amoureuse, tandis que Henri Lacombe semble retrouver paisiblement le bonheur auprès d'une nouvelle amoureuse (Hélène Florent), de ses enfants et d'un poupon en santé qui vient de s'ajouter à la famille. Ce bonheur sera-t-il de courte durée ou est-il là pour rester?

À cela s'ajoutent évidemment quelques intrigues périphériques qui viennent garnir une trame déjà prenante. Entre les patients du docteur Lacombe, qui a aussi conservé sa pratique de psychiatre à l’Institut national de santé mentale, les écueils des protagonistes qui vivent des deuils ou des séparations, certains personnages secondaires qui viennent ajouter des points d'interrogation et plus encore, le télévore a suffisamment à se mettre sous la dent pour ne pas s'ennuyer. À la réalisation, Guy Édoin enveloppe sa proposition d'une aura de mystère.

Maxime Le Flaguais, Schelby Jean-Baptiste, Sara Montpetit, Kelly Depeault, Isabelle Brouillette, Stéphane Jacques, Claudia Ferri, Kevin Houle, Nora Guerch, Charlie Fleurant, Karl Farah et Martin Laroche s'ajoutent à une distribution déjà formidable, dans laquelle on retrouve Marie-Chantal Perron, Henri Picard, Marianne Verville, Anglesh Major, Ludivine Reding, Éric Robidoux et plusieurs autres.

C'est à voir!

Les cinq premiers épisodes de Cerebrum seront mis en ligne dès le jeudi 4 juillet et les cinq suivants le jeudi 11 juillet sur ICI TOU.TV EXTRA. La série sera diffusée sur ICI TÉLÉ à l’hiver 2025.