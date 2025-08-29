Photos : Rare apparition de Catherine Lachance d’Histoires de filles à la télé

Cette saison aux Enfants de la télé, André Robitaille et Mélanie Maynard organiseront des retrouvailles de la distribution d'Histoires de filles.

Si la plupart des acteurs qui figuraient au générique de la sitcom de TVA oeuvrent toujours dans le milieu artistique, Catherine Lachance a fait un changement de carrière il y a plusieurs années. Elle s'est reconvertie dans le coaching et les ressources humaines.

Elle sera toutefois sur le plateau des Enfants de la télé dans quelques semaines afin de fêter avec ses anciens collègues. Voyez des photos au bas de l'article.

Catherine sera accompagnée par Nathalie Mallette (Dominique), Marie-Chantal Perron (Marie-Jo) et Michel Laperrière (Roch), qui ont tourné 10 saisons à ses côtés.

Guylaine Tremblay (Patricia), qui a fait partie du célèbre groupe de filles de la première à la troisième saison, sera aussi présente, tout comme Mario Jean (Coco), Yves P. Pelletier (Pascal), Pascale Montpetit (Sophie) et Guy Jodoin (Gerry).

Seuls Marie-Lise Pilote (Véronique) et Laurent Paquin (Laurier) semblent briller par leur absence.

Le public a souvent réclamé ces retrouvailles de la populaire sitcom aux Enfants de la télé. Ce sera donc une émission à ne pas manquer!

L'émission spéciale Histoires de filles des Enfants de la télé sera diffusée le 17 septembre prochain.