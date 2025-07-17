Retour à l'accueil
Rechercher...
Connexion
Accueil
Actualités
Télé, Stars, etc.
Séries
et télé
Concours
Passer
10
Publicité
Partager
Laurent Paquin
Comédien
Auteur
Suivi
Aime
Visionner les images de Laurent Paquin
Ouvrir
En voir plus
Aperçu
Personnages et oeuvres
Actualités
Photos
Aperçu
Oeuvres (11)
Voir tout
LOL : Qui rira le dernier?
2023 - Aujourd'hui
Gagnant
En cours
Culturama
2022 - Aujourd'hui
Collaborateur
En cours
Bébéatrice
2018 - Aujourd'hui
Auteur
En cours
Voir les films de Laurent Paquin sur Cinoche.com
Dans l'actualité
Voir tout
Stars
Laurent Paquin pose avec sa femme et ses deux enfants
Thursday, July 17, 2025 10:30 AM
Stars
Cet humoriste chouchou aura droit à son
En direct de l'univers
en début de saison
Thursday, December 19, 2024 3:30 PM
Humour
ComediHa! : Patrick Groulx passe à la rôtissoire et le Grand Théâtre surchauffe!
Friday, August 23, 2024 12:00 AM
Humour
Laurent Paquin fait une imitation incendiaire d'un politicien connu (photo)
Wednesday, August 14, 2024 2:25 PM
Télé
Mario Pelchat s'invite dans la dernière de saison de ce populaire talk-show
Wednesday, August 14, 2024 1:45 PM
Humour
La soeur d'Alexandra Stréliski, Léa, performe au gala de Laurent Paquin à ComediHa! (photo)
Tuesday, August 13, 2024 1:10 PM
Humour
Une enfilade d'ovations debout pour le gala de Laurent Paquin à ComediHa!
Tuesday, August 13, 2024 12:19 AM
Humour
De grands noms à l'animation des Grand Bien-cuits ComediHa!
Tuesday, March 19, 2024 8:45 AM
Photos
Un tapis rouge très convoité pour la première de
Les BB par Ludovick Bourgeois
Wednesday, February 28, 2024 6:19 PM
Humour
Crocodile distrait
ou l'art du stand-up selon Laurent Paquin
Wednesday, November 22, 2023 11:00 AM
Humour
Photos : Laurent Paquin lance
Crocodile distrait
, son nouveau spectacle, entouré d'amis
Wednesday, November 15, 2023 3:05 PM
Humour
Gala ComediHa! : Laurent Paquin déploie tous les atouts de son arsenal et gagne le coeur du public
Thursday, August 10, 2023 12:00 AM
Humour
Marc Dupré, à l'aise comme un poisson dans l'eau à l'animation d'un Gala ComediHa!
Wednesday, August 9, 2023 1:12 AM
Saviez-vous que?
Photo : Normand D'Amour partage la scène avec sa conjointe
Monday, July 3, 2023 11:00 AM
Spectacles
Le dîner de cons en tournée : Une distribution exceptionnelle
Sunday, July 2, 2023 12:49 AM
Suivant
Précédent
En collaboration avec
Signaler une erreur
Informations complémentaires
Abonnez-vous à notre infolettre
Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.
Prénom
Adresse courriel
Je m'abonne
Aimez-nous sur Facebook
Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com
quijouequi.com
bizzmedia.ca
PAR
Suivez-nous!
Facebook
Threads
Instagram
Infolettre
À propos de Showbizz.net
Contactez-nous
Politique de confidentialité
Conditions d'utilisation
Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par
Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.4.0 - 9817d91b