Crocodile distrait ou l'art du stand-up selon Laurent Paquin

Qu'elle est la signification du bonheur? Voilà le fondement de ce spectacle, dans lequel Laurent Paquin mitraille à la vitesse grand V, déployant une énergie incroyable sur scène. Chose certaine, il doit avoir besoin de repos après ce spectacle, dont le débit est extrêmement rapide et les textes relevés.

Dès lors, l'humoriste se lance dans un stand-up effréné, du grand art, dans lequel il va décrier tout ce qui le met en colère dans la vie. Ce faisant, il écorchera bien du monde au passage, à commencer par les « épais » qui prolifèrent partout, particulièrement sur le Web. Paulo Coelho, L'île de l'amour , Anne Casabonne , Patrice Bélanger et Pierre-Yves McSween s'inscrivent aussi au rang des écorchés.

Dès les premières minutes de ce spectacle, Laurent Paquin s'impose comme le critiqueur en chef, un homme qui, selon ses dires, n'a plus de temps à perdre avec certaines incongruités de la vie.

Laurent Paquin fait ses classes depuis des années. C'est d'une grande évidence en le regardant dégainer son monologue au vitriol sur scène, avec l'aisance d'un poisson dans l'eau. Ce faisant, il génère dans la salle des envolées de rires impressionnantes. Jamais on ne sent les transitions entre ses numéros, le résultat étant plus fluide que jamais.

Son numéro sur la peur, avec laquelle on doit composer toute notre vie, s'avère particulièrement marquant, tant par la réflexion qu'il sous-tend que par le rythme avec lequel il est livré. Les applaudissements soutenus après ce segment validaient la maestria de l'exercice.

En passant, c'est pas une conférence!

Laurent Paquin complète son tour de piste avec un dithyrambe sur le moment présent et le temps qui passe, une réalité qui nous relie tous, récoltant encore au passage de chauds applaudissements. Pourquoi Crocodile distrait? Pour faire un clin d'oeil à ses balbutiements en humour, comme vous le comprendrez à la fin de l'exercice.

Avec ce spectacle, Laurent Paquin s'impose comme un humoriste qui a travaillé dur et évolué pour se garder au goût du jour. De son passé, il a puisé les expériences nécessaires pour s'assurer un futur lumineux. Pendant ce temps, le moment présent à ses côtés en fut un assez jouissif!

PSST! Laurent Paquin pousse-t-il la chansonnette dans ce spectacle? La réponse est oui, mais pour entendre ses ritournelles irrévérencieuses, il vous faudra rester pour le rappel, plutôt que d'être de « ceux qui avaient trop hâte d'arriver à leur char ».

Crocodile distrait est en tournée partout au Québec. Les détails à ce sujet sont ici.