Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Pierre-Yves McSween

Animateur
Visionner les images de Pierre-Yves McSweenUn lancement bondé de stars pour Télé-Québec
McSween
Pierre-Yves McSween
Pierre-Yves McSween
En voir plus

Aperçu

Oeuvres (4)

Voir tout

Dans l'actualité

Voir tout
Image de l'article Voici ce que les téléspectateurs ont pensé de la nouvelle émission d'Olivier Primeau
Télé

Voici ce que les téléspectateurs ont pensé de la nouvelle émission d'Olivier Primeau

Thursday, July 16, 2026 6:00 AM
Image de l'article Gregory Charles dévoile qu'il ne devait pas animer cette populaire émission
Télé

Gregory Charles dévoile qu'il ne devait pas animer cette populaire émission

Sunday, January 25, 2026 11:00 AM
Bye Bye 2025
Télé

Pierre-Yves McSween réagit à son tour à sa caricature au Bye Bye

Monday, January 5, 2026 1:21 PM
Image de l'article Bande-annonce : Le dragon Luc Poirier au coeur d'une nouvelle série documentaire choc
Télé

Bande-annonce : Le dragon Luc Poirier au coeur d'une nouvelle série documentaire choc

Thursday, May 22, 2025 1:55 PM
Tout le monde en parle
Télé

La cohérence des propos de Pierre-Yves McSween remis en cause à Tout le monde en parle

Wednesday, April 30, 2025 3:00 PM
En direct de l'univers
Télé

Une première en 16 ans à En direct de l'univers

Saturday, February 15, 2025 8:30 PM
Pierre-Yves McSween
Télé

En direct de l'univers de Pierre-Yves McSween : Une soirée dont on avait vraiment besoin

Saturday, February 15, 2025 8:09 PM
En direct de l'univers
Télé

Ce populaire chroniqueur aura droit à son En direct de l'univers la semaine prochaine

Sunday, February 9, 2025 6:00 AM
Image de l'article Le documentaire «Luc le Milliardair» e : «« Ça va faire jaser!» »
Télé

Le documentaire Luc le Milliardaire : « Ça va faire jaser! »

Tuesday, January 21, 2025 3:00 PM
Un lancement bondé de stars pour Télé-Québec
Stars

La conjointe connue de Pierre-Yves McSween écrit sur les réseaux sociaux suite à son congédiement

Wednesday, July 24, 2024 10:23 AM
Image de l'article C'est officiellement la fin pour Pierre-Yves McSween au 98,5 FM
Stars

C'est officiellement la fin pour Pierre-Yves McSween au 98,5 FM

Tuesday, July 23, 2024 2:21 PM
Image de l'article « On va se le dire» souligne son 500e épisode avec une programmation spéciale
Galerie de photos

On va se le dire souligne son 500e épisode avec une programmation spéciale

Wednesday, October 25, 2023 5:00 PM
Télé-Québec
Télé

Les 10 nouveautés à ne pas manquer à Télé-Québec en 2023-2024

Friday, August 25, 2023 2:15 PM
Un lancement bondé de stars pour Télé-Québec
Télé

Déception pour Pierre-Yves McSween

Wednesday, March 29, 2023 5:20 PM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c