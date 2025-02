En direct de l'univers de Pierre-Yves McSween : Une soirée dont on avait vraiment besoin

Auteur, chroniqueur et conférencier à succès, on peut maintenant clamer haut et fort que Pierre-Yves McSween est aussi un mélomane averti! En effet, ce dernier nous a présenté l'envers de ses finances, son côté musical très aiguisé, lors d'une édition d'En direct de l'univers lui étant réservée ce samedi.

Se disant d'emblée évidemment choyé par l'invitation, son sourire de nervosité s'est rapidement dissipé, aux premières notes de « Money for Nothing », « The Rockafeller Skank » et « Venus », chanté par Dumas, des classiques musicaux qui ont rappelé les jeunes années scolaires du principal intéressé. Sa conjointe Geneviève Pettersen s'est elle aussi invitée sur la scène pour le surprendre, avec « Voyage voyage ».

Se faisant plus rare à la télé ces dernières années, la présence de Dan Bigras sur « La voix que j'ai » aura été aussi étonnante que magnifique. Dans un instant où le temps a semblé s'arrêter, le duo piano-voix aura plu à plusieurs téléspectateurs, acclamant en grand nombre ce retour sous les projecteurs, sur les réseaux sociaux.

Voyez une photo ci-dessous.