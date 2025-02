Ce populaire chroniqueur aura droit à son En direct de l'univers la semaine prochaine

Samedi prochain, le 15 février, ce sera au tour de Pierre-Yves McSween d'être célébré à En direct de l'univers.

Ce dernier avait participé au numéro le plus touchant d'En direct du Jour de l'an 2024, alors que son papa était venu le rejoindre en surprise sur scène. Le patriarche sera-t-il de retour?

Chose certaine, sa conjointe, l'autrice et chroniqueuse Geneviève Pettersen, risque fort de participer d'une manière ou d'une autre à l'émission. On peut aussi s'attendre à ce que sa collègue et amie Judith Lussier soit de la partie (si elle n'a toujours pas donné naissance à son enfant, bien sûr).

Patrick Masbourian, Sébastien Diaz ou Paul Arcand pourraient aussi participer à l'émission.

Notons que Pierre-Yves McSween est le papa de deux garçons. Viendront-ils faire une surprise à leur père? C'est à suivre!

Ne manquez pas le En direct de l'univers de Pierre-Yves McSween le samedi 16 février à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.