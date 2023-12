En direct du jour de l'An 2024

Autour de quelles personnalités gravitera la 13e édition de la Spéciale du jour de l'An d'En direct de l'univers? Le suspense et le secret resteront complets jusqu'au coup d'envoi de ce méga party de fin d'année animé par France Beaudoin puisque, encore cette année, les principaux intéressés seront kidnappés! Reconnue comme l'évènement télévisuel le plus festif, le plus dansant et le plus surprenant, cette émission spéciale revisitera l'univers musical de ses invités en compagnie de nombreux artistes coups de coeur qui ont l'art d'émouvoir et le don de faire lever un party. Préparez-vous à fêter en grand!