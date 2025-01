Jean-Philippe Wauthier prouve son audace dans En direct du Jour de l'An

Les téléspectateurs avaient prédit que Jean-Philippe Wauthier serait du spécial de fin d'année d'En direct de l'univers, mais ils ne l'attendaient certainement pas comme ça! 😳

Dès le début de la soirée, l'animateur de Bonsoir bonsoir est descendu du plafond, peint en bleu. Celui-ci avait pour mission d'imiter l'extravagant Philippe Katerine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris cet été.

On peut certainement dire que Jean-Philippe ne manque pas d'audace pour avoir accepté d'apparaître ainsi dans une des émissions les plus écoutées de l'année.

« Je trouvais l'idée tellement drôle que je n'ai pas dit "non", mais je n'ai jamais dit "oui" », expliquait-il dans Les coulisses d'En direct du Jour de l'An. « J'ai laissé ça traîner pendant un boute et à un moment donné j'ai eu mon horaire, donc j'ai dit : "Bon, je vais le faire "».

Parmi les autres transformations marquantes de la soirée, on note la personnification de Lady Gaga par Christine Morency et le look disco (et l'attitude rock) de Laurent Duvernay-Tardif.

Vous pouvez revoir En direct du Jour de l'An 2024 sur ICI.tou.tv dès maintenant.