Des cotes d'écoute toujours impressionnantes pour la fin de l'année à Radio-Canada

Comme on pouvait s'en douter, la soirée télévisuelle de fin d'année a été particulièrement populaire chez les téléspectateurs qui, bon an mal an, sont toujours au rendez-vous pour le Bye Bye et compagnie.

Cette année, le Bye Bye a connu une légère baisse d'auditoire, selon les données préliminaires, tandis qu'En direct du jour de l'an a battu son record de cotes d'écoute. Des chiffres qui représentent le ressenti général de la population face à ce qui nous a été présenté le 31 décembre.

La soirée a débuté avec l’émission festive par excellence (et notre préférée), En direct du jour de l’An, qui a rassemblé un auditoire record de 2 253 000 personnes, soit 73 % de part d’écoute. En comparaison, 1 841 000 personnes étaient à l’écoute en 2023, pour une part de 57 % du marché. Le précédent record d’En direct du jour de l’An était d’un auditoire de 1 998 000 en 2020, en plein confinement pendant la pandémie. Revivez l'un des moments les plus touchants de la soirée ici.

Cette année, Les coulisses d’En direct du jour de l’An étaient présentées immédiatement après l’émission et 1 754 000 personnes étaient au rendez-vous, soit 67 % de l’auditoire. En 2023, Les coulisses d’En direct du jour de l’An avaient été diffusées à 1 h 17 et avaient rejoint 482 000 personnes, pour 53% de parts de marché.

Du côté d’Infoman 2024, qui passait cette année de 60 à 90 minutes, les résultats préliminaires sont toujours impressionnants. Cette émission incontournable de la soirée du 31 décembre a attiré 2 422 000 personnes (79 % de l’auditoire) en comparaison avec 2 750 000 et 81 % de parts en 2023.

Le mythique Bye Bye 2024 a rejoint 91 % de l’auditoire pour une troisième année consécutive, avec une donnée préliminaire de 3 013 000 de personnes à l’écoute. En 2023, avec la même part d’écoute, le Bye Bye avait été suivi par 3 316­ 000 personnes. Lisez nos impressions sur le Bye Bye ici.

Enfin, Les coulisses du Bye Bye, qui ont suivi, ont augmenté leur part de marché, qui est passée de 74 % à 79 % en 2024, alors que l’émission a rejoint 1 178 000 personnes cette année, comparativement à 1 268 000 en 2023.

Pour ceux et celles qui auraient manqué la chance de voir ces rendez-vous de fin d'année, ils sont tous offerts en rattrapage sur ICI tou.tv.

Les données confirmées de la soirée du 31 décembre et des rediffusions des 1er et 2 janvier, qui seront dévoilées ultérieurement, devraient offrir un tableau toujours aussi impressionnant de l’auditoire du Bye Bye et des autres émissions.

Source : Numeris (PPM), Québec franco, 2 ans+, auditoire moyen et part d’écoute, 31 décembre 2024 (versus 31 décembre 2023), données préliminaires.